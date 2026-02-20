sospesa la semifinale tra partizan belgrado e mega in serbia

Il match tra Partizan Belgrado e Mega si interrompe bruscamente, creando sconcerto tra tifosi e giocatori. La partita, valida per la semifinale di Coppa Korac, viene sospesa a circa cinque minuti dalla fine, senza un motivo apparente. La decisione arriva dopo un episodio conflittuale tra le due squadre, che ha portato a un temporaneo stop. La situazione resta sotto osservazione, mentre gli spettatori attendono aggiornamenti ufficiali.

Una sospensione di rilievo scuote il basket serbo, con la semifinale di Coppa Korac tra Partizan Belgrado e Mega interrotta nel corso dell’ultimo quarto a causa di un clima esasperato e di comportamenti pesanti. L’evento ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli spettatori, evidenziando la necessità di prontezza e controllo durante gare di alto livello. Durante il quarto periodo, i tre arbitri hanno abbandonato il parquet, determinando la sospensione della partita. Il motivo=listato come causa principale è stato il lancio di cori offensivi rivolti a Vesna Covic, moglie di Nebojsa Covic, figura storica della Stella Rossa e politico serbo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueTra pochi minuti si alza il sipario sulla partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valida per la 25esima giornata di Eurolega.

Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per BelgradoLa Serbia si trova a un punto di svolta.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.