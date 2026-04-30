Belen Rodriguez è apparsa recentemente con un abbigliamento che ha attirato l’attenzione: un top aderente e pantaloni maxi. La showgirl argentina, nota per i suoi rapporti passati, viene spesso al centro di notizie legate alla sua vita sentimentale. Recentemente si è mostrata vicina a un ex compagno, con atteggiamenti che hanno suscitato interesse tra i media. Le sue attività televisive, dopo un periodo di pause, sembrano riprendere intensità.

Il tempo passa, ma Belen Rodriguez resta sulla cresta dell’onda. Gli amori della showgirl argentina, o per meglio dire la sua vita sentimentale, sono sempre al centro della cronaca rosa, mentre le proposte televisive, dopo un breve stop, sembrano aumentare. Belen continua a sedurre, d’altronde, e se è possibile oggi è ancora più bella rispetto agli esordi. Il look di Belen Rodriguez che seduce: top e pantaloni maxi. Ce lo dimostra sfoggiando un look semplice, ma di grande impatto. La showgirl è stata paparazzata fuori dagli studi Rai, pronta a prendere parte alla trasmissione radiofonica Radio2 Matti da legare che conduce dal settembre 2025 insieme a Barty Colucci, Vincenzo De Lucia e alcuni comici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen seduce: top aderente e pantaloni maxi. “Vicina a Spinalbese e molto protettiva”

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