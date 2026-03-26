Emily Ratajkowski ha attirato l'attenzione a Los Angeles indossando un mini dress aderente color sabbia. La modella ha scelto un look semplice, senza accessori vistosi, che ha messo in risalto la sua figura. La scena si è svolta nel centro della città, dove l’attrice ha camminato per le strade, catturando l’attenzione dei presenti.

Non sempre servono grandi orpelli per colpire nel segno, e questo Emily Ratajkowski lo sa perfettamente: molto spesso a vincere è l’essenzialità, e questo vale un po’ per tutto. Nel caso della supermodella, ad esempio, ciò si è tradotto nella scelta di un mini dress piuttosto basico e dalle linee pulite per partecipare ad un importante evento in quel di Los Angeles. Analizziamo insieme il suo look. Emily Ratajkowski, il mini dress color sabbia da Cymbiotika x Ulta Beauty. Con l’allure felina che la contraddistingue Emily Ratajkowski si è presentata all’evento di lancio della linea di prodotti Glow From Within di Cymbiotika x Ulta Beauty, ospitato dal The Lillian a Los Angeles, lasciando ogni presente a bocca aperta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emily Ratajkowski seduce Los Angeles con un mini dress aderente color sabbia

Articoli correlati

Leggi anche: Emily Ratajkowski ufficializza la storia con il regista Romain Gavras con foto da film

Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026Dopo aver affollato Milano per una lunga settimana, la moda si è spostata a Parigi: riunendo lì star e volti noti da tutto il mondo,...

Emily Ratajkowski evolution from 2013 to 2025