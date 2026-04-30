A un anno dalla firma dell’accordo quadro, torna in discussione il futuro degli stabilimenti marchigiani di Beko Europe. Il tema degli investimenti e delle decisioni aziendali è al centro delle dichiarazioni dei rappresentanti sindacali, che chiedono chiarimenti sulle effettive intenzioni della società. La questione riguarda i piani di sviluppo e le risposte dell’azienda alle richieste di trasparenza dei lavoratori e delle istituzioni locali.

A un anno dalla firma dell’accordo quadro, il destino degli stabilimenti marchigiani di Beko Europe torna al centro del dibattito. Durante il tavolo di monitoraggio in Ministero (Mimit), è emerso un netto contrasto tra le rassicurazioni dell’azienda da una parte, l’amarezza dei sindacati e le richieste di concretezza avanzate dalla Regione Marche, con lo sguardo fisso sul sito di Melano, indicato come hub strategico per i piani cottura. Nonostante il clima di incertezza che grava sul settore degli elettrodomestici, Beko Europe ha dipinto un quadro di stabilità e rilancio. "Circa 110 milioni di euro sono stati investiti negli stabilimenti italiani", ha dichiarato l’azienda, sottolineando come il piano di trasformazione stia procedendo "in coerenza con gli impegni sottoscritti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beko, un piano tra le ombre. Consoli: "Imprescindibile chiarire sugli investimenti"

Notizie correlate

Vicenda Beko, richiesto dalla Regione a Roma un piano di investimenti chiaroFABRIANO - Si è svolto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di concertazione dedicato alla vertenza Beko...

Beko, timori sul piano industriale, in sindacati: “Il polo del caldo non decolla e gli investimenti si vedono poco”Cassinetta di Biandronno (Varese), 30 aprile 2026 – A un anno dalla sottoscrizione dell’accordo quadro relativo al piano di trasformazione...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Beko: Gruppo conferma al Mimit gli impegni del piano industriale in Italia; Beko, un piano tra le ombre. Consoli: Imprescindibile chiarire sugli investimenti; Beko, sindacati: piano industriale procede a rilento; Beko, prosegue piano di trasformazione industriale in Italia, investiti già 110 milioni di euro. Sindacati: piano a rilento e insoddisfacente.

Beko, un piano tra le ombre. Consoli: Imprescindibile chiarire sugli investimentiA un anno dalla firma dell’accordo quadro, il destino degli stabilimenti marchigiani di Beko Europe torna al centro ... msn.com

Elettrodomestici, partita aperta. Al Mimit il faccia a faccia tra Beko e sindacati sul futuro degli stabilimentiDopo un anno dal piano industriale, l’azienda rivendica 110 milioni investiti e rilancio dei siti italiani. Fiom, Fim e Uilm denunciano ritardi, cassa integrazione e incertezze sul futuro occupazional ... varesenews.it

Ferrara al tavolo Beko: riorganizzazione completata, ma investimenti ancora poco visibili a Cassinetta. - facebook.com facebook

Tavolo Beko a Roma, la Regione chiede un piano di investimenti chiaro per i siti di Comunanza e Fabriano. regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com