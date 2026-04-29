Vicenda Beko richiesto dalla Regione a Roma un piano di investimenti chiaro

A Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un incontro dedicato alla vertenza Beko Europe. Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale e il dirigente regionale, per discutere della richiesta della Regione di un piano di investimenti chiaro. La riunione si è concentrata sulla situazione dell’azienda e sulle iniziative da intraprendere.

FABRIANO - Si è svolto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di concertazione dedicato alla vertenza Beko Europe, al quale ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale, Tiziano Consoli, insieme al dirigente Massimo Rocchi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Vicenda Beko, l'affondo della Fim Cisl: "Ritardo del rilancio industriale e impegni assunti non rispettati"ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, presso la sede Cisl Marche ad Ancona, si è svolto il coordinamento Fim Cisl Beko Marche, con la partecipazione del... Beko, un nuovo tavolo al ministero. Si decide su investimenti e reintegriA distanza di un anno dall’accordo che ne aveva scongiurato la chiusura, lo stabilimento Beko di Comunanza torna al centro dell’attenzione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vicenda Beko, richiesto dalla Regione a Roma un piano di investimenti chiaro; Crisi Beko, uno stallo senza fine: Per i lavoratori nessuna certezza; Ex Beko, in commissione attività produttive il punto sulla reindustrializzazione. Oggi in Commissione sviluppo economico si sono svolte le audizioni sulla vicenda Beko di Siena, un impegno che avevo preso alcune settimane fa con le rappresentanze sindacali. Grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei sindacati e all’i - facebook.com facebook