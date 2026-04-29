Vicenda Beko richiesto dalla Regione a Roma un piano di investimenti chiaro

Da anconatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un incontro dedicato alla vertenza Beko Europe. Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale e il dirigente regionale, per discutere della richiesta della Regione di un piano di investimenti chiaro. La riunione si è concentrata sulla situazione dell’azienda e sulle iniziative da intraprendere.

FABRIANO - Si è svolto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di concertazione dedicato alla vertenza Beko Europe, al quale ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale, Tiziano Consoli, insieme al dirigente Massimo Rocchi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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