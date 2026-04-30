A un anno dalla firma dell’accordo, i sindacati esprimono preoccupazione riguardo alla situazione industriale di un grande gruppo nel settore del riscaldamento. Secondo quanto riferito, il polo dedicato al caldo non ha ancora avviato pienamente le attività e gli investimenti annunciati risultano limitati. La sede centrale si trova in provincia di Varese, e le criticità sono state sollevate durante un incontro con i rappresentanti dei lavoratori.

Cassinetta di Biandronno (Varese), 30 aprile 2026 – A un anno dalla sottoscrizione dell’accordo quadro relativo al piano di trasformazione industriale di Beko in Italia, si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro di monitoraggio per fare il punto sui progressi delle attività dell’azienda turca specializzata in elettrodomestici. In termini di numeri a oggi sono stati investiti circa 110 milioni negli stabilimenti italiani tra automazione e digitalizzazione dei processi produttivi, ricerca e sviluppo, sostenibilità e ottimizzazione delle produzioni. Beko, il rilancio dopo la crisi del sito di Cassinetta di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beko, timori sul piano industriale, in sindacati: “Il polo del caldo non decolla e gli investimenti si vedono poco”

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Panoramica sull’argomento

Beko, un anno dopo l’accordo: tra riorganizzazione completata e rilancio in attesaROMA, 29 aprile 2026 – A un anno dalla firma dell’accordo che ha evitato la chiusura dei siti produttivi e limitato gli esuberi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ospitato ieri, 28 apr ... varese7press.it

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