Un uomo di nazionalità nigeriana è stato ricoverato in ospedale a causa di un grave malore, attribuito all’ingestione di circa 30 ovuli di eroina nello stomaco. Dopo il ricovero, le autorità lo hanno posto sotto misure di controllo domiciliare. La situazione ha portato a un intervento medico urgente e a un intervento delle forze dell’ordine. I dettagli sull’indagine e sulle eventuali responsabilità sono ancora in fase di sviluppo.

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato posto sotto misure di controllo domiciliare dopo un grave malore causato dall’ingestione di una massiccia quantità di stupefacenti. L’episodio si è consumato nei giorni scorsi quando il soggetto, dopo aver manifestato sintomi di un’improvvisa indisposizione mentre si trovava in luogo pubblico, è stato trasportato in ospedale, dove le analisi mediche hanno rivelato una situazione estremamente pericolosa per la sua incolumità. Dall’emergenza sanitaria all’intervento della squadra mobile. Il percorso che ha portato all’arresto del cittadino nigeriano è iniziato tra i corridoi della struttura ospedaliera....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 30 ovuli di eroina nello stomaco: malore in ospedale e arresto

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