Padova beccato a vendere hashish in via Duprè | arrestato 20enne già noto per spaccio

A Padova un giovane di 20 anni di origini tunisine è stato arrestato per aver venduto hashish in via Duprè. Durante il tentativo di fuga, è stato fermato dalle forze dell’ordine. È già noto alle autorità per precedenti legati allo spaccio. La procura ha disposto l’obbligo di firma e ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.

Fermato un 20enne tunisino per spaccio di hashish in via Duprè: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato la fuga. La misura cautelare dell’obbligo di firma è stata disposta dal giudice, mentre è stata avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo e prevenzione predisposta dalla Questura di Padova per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il 20enne magrebino in via Duprè mentre si avvicinava a un furgone bianco appena arrivato nella zona.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Padova, beccato a vendere hashish in via Duprè: arrestato 20enne già noto per spaccio Leggi anche: Spaccio di droga in centro, 20enne arrestato. Beccato a vendere cocaina in strada Appena arrestato per spaccio, ragazzo viene beccato a vendere cocainaEra già finito in manette due settimane fa per spaccio di cocaina; durante il periodo con obbligo di firma avrebbe venduto circa 60 dosi Nuovo...