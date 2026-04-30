Beccato con dosi di droga e una pistola | un arresto a Salerno

A Salerno, i carabinieri della Stazione Duomo hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e di possesso abusivo di armi e munizioni. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, durante il quale sono state trovate delle dosi di droga e una pistola. L’uomo è stato condotto in caserma e portato davanti al giudice per il processo di convalida.

A Salerno, i carabinieri della Stazione Duomo hanno arrestato un uomo, G.R le sue iniziali, per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni”. Il controlloAl termine di una perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di circa 270 grammi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nascondeva una pistola scacciacani modificata: un arresto a Salerno Spaccio a Torino Parella: in arresto un 20enne, in casa nasconde circa 5 kg di droga e una pistolaIl sospetto in fase di segnalazione riguardava una presunta attività illecita di spaccio, con detenzione illecita di sostanza, un sospetto poi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si agita al controllo: beccato con denaro e 14 dosi di cocaina; Beccato a spacciare cocaina: dosi nascoste in auto e in un terreno, nel residence anche 3mila euro in contanti; Ventenne albanese beccato con 44 dosi di cocaina. Espulso e imbarcato per Durazzo; Pusher beccato in auto a preparare dosi di cocaina: arrestato. Beccato con 100 dosi di cocaina e contanti: pusher in manettePerugia, 21 agosto 2025 - Ancora droga, ancora quantità ingenti di cocaina che vengono immesse sul mercato perugino della droga. Un pusher albanese di 27 anni è finito in manette. Aveva contanti e 100 ... lanazione.it Licola, beccato con 4 panetti di hashish e cocaina: 42enne in manetteLicola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della ... internapoli.it Beccato mentre fruga all'interno di un'auto, minaccia e tira sputi agli agenti Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Beccato. x.com