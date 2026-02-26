Nascondeva una pistola scacciacani modificata | un arresto a Salerno

Un uomo, A.S le sue iniziali, è stato arrestato a Salerno per detenzione illegale di armi da sparo. Nel corso di una perquisizione, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità una pistola scacciacani modificata e perfettamente funzionante con relativo munizionamento. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso il reparto macelleria in un supermercato a Salerno, nei guai ristoranti e aziende dal Cilento alla Valle dell'Irno . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

