Spaccio a Torino Parella | in arresto un 20enne in casa nasconde circa 5 kg di droga e una pistola

A Torino Parella, un giovane di 20 anni è stato arrestato durante un'operazione della polizia. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione trovando circa cinque chili di droga e una pistola. La segnalazione di alcuni residenti riguardo attività sospette in zona ha portato gli agenti sul posto, che hanno individuato e fermato il sospettato.

Il sospetto in fase di segnalazione riguardava una presunta attività illecita di spaccio, con detenzione illecita di sostanza, un sospetto poi confermato durante l'attività della Squadra Mobile. Le indagini sul territorio hanno portato all'individuazione di un uomo, un ragazzo italiano di 20 anni: ottenuto via libera per procedere con la perquisizione domestica, all'interno di due appartamenti e di un box auto ai quali il ventenne aveva accesso, gli agenti hanno ritrovato molteplici sostanze stupefacenti in suo possesso. Tra le sostanze ritrovate nei locali e sequestrate ci sono circa 3,2 kg di hashish, 1,3 kg di marijuana e 250 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

