Beccati in A22 col dispositivo digitale per fare i furti nelle auto

Durante un controllo nell’area di servizio dell’A22 Paganella, in direzione Modena, agenti della polizia giudiziaria e del compartimento di Bolzano hanno fermato tre stranieri e sequestrato un dispositivo elettronico chiamato jammer, che blocca le comunicazioni. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di attività di controllo del territorio lungo l’autostrada. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Nell'area di servizio dell'A22 Paganella, in corsia sud (quindi in direzione Modena) una pattuglia in borghese della polizia giudiziaria della polstrada di Trento e un'altra del compartimento di Bolzano hanno sequestrato a tre stranieri un dispositivo inibitore di frequenze di tipo jammer.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Beccati su un'auto rubata e a bordo di uno scooter col telaio manomesso: due denunce "Ancora furti nelle auto dei turisti"Via Santa Maria, via Roma, via Andrea Pisano sono finite di nuovo nel mirino dei ladri tra furti e danneggiamenti alle auto di turisti e clienti...