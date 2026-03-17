ancora furti nelle auto dei turisti

Nelle strade del centro, tra via Santa Maria, via Roma e via Andrea Pisano, sono stati segnalati nuovi episodi di furti e danneggiamenti alle auto di turisti e clienti di strutture ricettive. I veicoli sono stati presi di mira mentre erano parcheggiati, causando danni e rubando oggetti di valore. La situazione si ripete, coinvolgendo ancora una volta le zone più frequentate dai visitatori.

Via Santa Maria, via Roma, via Andrea Pisano sono finite di nuovo nel mirino dei ladri tra furti e danneggiamenti alle auto di turisti e clienti ospiti di alberghi e strutture ricettive del centro. Diversi i casi denunciati nelle aree ancor prima dell’inizio della stagione turistica che, solitamente, è contrassegnata da questi episodi criminosi. A lanciare l’allarme è il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli: "Una serie di episodi che purtroppo si ripete ciclicamente e che in questa occasione, nel fine settimana, ha visto coinvolti gli ospiti di diverse strutture dell’area turistica del centro, in particolare in via Santa Maria, via Roma e via Manzoni, tutte aree strategiche per l’accesso all’area monumentale di Piazza del Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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