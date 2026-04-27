Bullizzata per mesi Beatrice Venezi via dalla Fenice la verità della direttrice | riesplode la polemica

Beatrice Venezi si è dimessa dal ruolo di direttrice musicale del teatro La Fenice, riferendo di aver appreso la notizia tramite le agenzie di stampa. La sua uscita dal teatro ha riacceso una polemica pubblica, con la direttrice che ha dichiarato di voler “prendere atto” della situazione, senza però considerare la vicenda come conclusa. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Dice di voler “prendere atto”, ma senza considerare la vicenda chiusa. Beatrice Venezi commenta così il suo allontanamento di fatto dal teatro Teatro La Fenice, una decisione appresa inizialmente solo tramite le agenzie di stampa. La direttrice d’orchestra sottolinea infatti di essere venuta a conoscenza della rimozione attraverso le notizie diffuse dall’ANSA, senza alcun contatto preventivo da parte della direzione del teatro, e solo successivamente di aver ricevuto una comunicazione formale. Nella sua nota, Venezi usa toni insieme formali e combattivi: « Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno ».🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Bullizzata per mesi”. Beatrice Venezi via dalla Fenice, la verità della direttrice: riesplode la polemica Notizie correlate Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla FondazioneIl Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Venezi rimossa perché culturalmente di destra. FdI prende posizione sul caso Fenice: tutte le reazioni politiche; Beatrice Venezi silurata da Meloni, ora la frase shock della politica: È stata bullizzata. Bullizzata per mesi. Beatrice Venezi via dalla Fenice, la verità della direttrice: riesplode la polemicaDice di voler prendere atto, ma senza considerare la vicenda chiusa. Beatrice Venezi commenta così il suo allontanamento di fatto dal teatro Teatro La ... thesocialpost.it Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento: Offesa e bullizzata dagli orchestrali per mesiBeatrice Venezi rompe il silenzio il giorno dopo il suo licenziamento dal Teatro La Fenice. Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi rivela la direttrice d’orchestra in una ... affaritaliani.it Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze" - facebook.com facebook Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice. E no, non è “solo” una questione artistica: qui il punto è politico e culturale. x.com