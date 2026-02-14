Marche Teatro ha portato in scena uno degli artisti più amati, perché ha deciso di condividere la sua storia di libertà negli occhi. Durante la rassegna

La rassegna di incontri " L’Alfabeto della Memoria ", curata da Marche Teatro, ospita uno dei personaggi più attesi, e più popolari. Stiamo parlando di Niccolò Fabi, che lunedì (ore 19.30) parlerà di ‘ libertà ’ al Teatro delle Muse, dialogando con Annalisa Canfora. "L’Alfabeto della Memoria" è uno spazio di confronto che indaga il cambiamento attraverso le parole: quelle che usiamo ogni giorno, quelle che mutano significato, quelle che ci accompagnano come ‘bussola collettiva’. A discuterne sono personalità del giornalismo, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura, per offrire prospettive nuove e sguardi plurali sul nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vi racconto la mia libertà negli occhi"

