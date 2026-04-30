Beatrice Venezi è stata licenziata da una posizione professionale, con un caso che ruota attorno a un pre-contratto che presenta alcune incongruenze. La musicista ha annunciato di voler procedere legalmente, mentre le vicende legali si intrecciano con aspetti politici, rendendo il caso ancora più complesso. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte, senza ancora una versione definitiva dei fatti.

Mentre Beatrice Venezi si prepara alla battaglia legale, il suo caso ora diventa politico. Archiviato (a fatica) l’aspetto artistico della vicenda - con l’annullamento delle collaborazioni tra il teatro La Fenice e Venezi disposto dal sovrintendente Nicola Colabianchi - il centrodestra guarda alle elezioni comunali di Venezia del 25 e 26 maggio (primo turno). Le polemiche sul direttore d’orchestra rischiano di avere effetti sulla sfida - già in salita, stando ai sondaggi per la successione del sindaco Luigi Brugnaro. In quest’ottica vanno lette le dichiarazioni di ieri, a Montecitorio, del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami. Questa la premessa: «Reputavo arrogante la sinistra quando contestava Colabianchi perché nella sua autonomia aveva nominato Venezi (il 22 settembre 2025, ndr).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi licenziata, il giallo del pre-contratto: cosa non torna

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