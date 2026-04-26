Il Teatro La Fenice ha annunciato il licenziamento del maestro d'orchestra Beatrice Venezi, citando dichiarazioni considerate offensive nei confronti della Fondazione. La decisione arriva dopo alcune polemiche generate da un'intervista rilasciata dalla stessa Venezi nei giorni scorsi. La chiusura del rapporto tra il teatro e il maestro avviene senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni contestate.

Si chiude ogni tipo di rapporto tra il Teatro La Fenice e il maestro d'orchestra Beatrice Venezi. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per l’intervista concessa dalla direttrice al quotidiano argentino La Nación, nel quale accusava il complesso musicale di nepotismo, la Fondazione veneziana ha annunciato ufficialmente l’interruzione di ogni futura collaborazione con la maestra. Il comunicato «La Fondazione Teatro La Fenice - si legge nella nota - ribadisce il proprio impegno nella promozione di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva e sull'eccellenza artistica». La decisione arriva a seguito delle dichiarazioni di Beatrice Venezi in un'intervista rilasciata nei giorni al quotidiano argentino La Naciòn.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: «Dichiarazioni offensive verso la Fondazione». Cosa è successo

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