Durante un dibattito pubblico, il pilota inglese ha ripercorso l’incidente avvenuto a Suzuka, sostenendo che il comportamento del collega argentino ha contribuito allo scontro. Ha affermato che, pur avendo difeso la propria posizione, la differenza di velocità rendeva ogni manovra più rischiosa. La discussione si concentra sulla dinamica dell’incidente e sulla necessità di più rispetto tra i piloti in situazioni di gara.

Non accennano a placarsi le polemiche dopo il pauroso incidente che ha visto coinvolto Oliver Bearman in Giappone. Precedentemente aveva fatto discutere il brusco calo di potenza dell’Alpine guidata da Franco Colapinto. Un rallentamento improvviso provocato dall’assenza di spinta del motore elettrico, alle prese con la fase di recupero. Questa peculiarità delle nuove vetture è diventata concausa della sterzata di Bearman e del suo violento urto contro le barriere. Dopo tre settimane, il pilota britannico del team Haas è tornato a parlare sull’accaduto, spostando però il campo delle responsabilità sul comportamento del collega dell'Alpine, a suo dire autore di una manovra sconsiderata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bearman contro Colapinto: "L'incidente di Suzuka? Franco si è spostato, serve più rispetto"

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