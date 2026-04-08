Il presidente della Formula 1 ha annunciato modifiche alle regole del campionato 2026, in seguito all'incidente occorso a un pilota durante il Gran Premio di Suzuka. L'evento ha portato a una revisione delle misure di sicurezza, con particolare attenzione alle procedure di emergenza e alle normative di comportamento in pista. La decisione arriva dopo che si sono verificati problemi relativi alla gestione delle situazioni di emergenza durante la gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In vista del Gran Premio del Giappone, Stefano Domenicali e la FIA hanno espresso le loro intenzioni di rivedere le regole attuali della Formula 1. I recenti cambiamenti normativi hanno sollevato preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza dei piloti, particolarmente in seguito all’incidente di Bearman a Suzuka, dove il pilota ha subito un impatto devastante di 50G. L’incidente ha acceso un acceso dibattito tra i tifosi, molti dei quali hanno criticato le autorità dell’F1 per non dare la giusta importanza alla sicurezza dei piloti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Domenicali rivede le regole F1 2026 dopo l’incidente di Oliver Bearman a Suzuka.

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