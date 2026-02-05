La Bce ha deciso di non modificare i tassi di interesse. Durante la riunione di oggi, i membri del Consiglio direttivo hanno confermato che l’inflazione dovrebbe restare stabile intorno al 2% nel medio termine. Nessuna sorpresa, quindi, in un momento in cui si attendono segnali più decisi sulla direzione della politica monetaria.

Roma, 5 feb. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento motivando la decisione con la conferma di un'inflazione che "dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine". I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno pertanto invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente. L'economia dell'Eurozona - si spiega nel comunicato conclusivo della riunione - "continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale.

Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine

La BCE è attesa a confermare i tassi al 2% domani, mentre l’inflazione nell’area euro si stabilizza al 2,1%, secondo i dati di Eurostat.

La BCE conferma la stabilità dei tassi al 2%, mantenendo un atteggiamento di prudenza e fiducia nella ripresa economica.

