BCE e PIL europeo sotto la lente | mercati in allerta per i dati USA

Giovedì 30 aprile, i mercati osservano con attenzione i dati sul PIL europeo e statunitense, mentre la Banca centrale europea monitora attentamente le evoluzioni economiche. Le stime divergenti per gli Stati Uniti e i costi energetici sono al centro delle discussioni, influenzando le decisioni sui tassi di interesse e sui consumi. Questi elementi stanno determinando le mosse degli investitori e delle autorità monetarie in un contesto di incertezza.

? Cosa sapere BCE e dati PIL europeo e USA guidano l'agenda macroeconomica di giovedì 30 aprile.. Divergenze sulle stime USA e costi energetici influenzano le decisioni sui tassi e consumi.. Giovedì 30 aprile 2026, l’agenda macroeconomica globale mette sotto pressione i mercati con una serie di rilievi cruciali che coinvolgono la BCE, il PIL delle principali potenze europee come Italia, Germania, Francia e Spagna, oltre ai dati produttivi degli Stati Uniti. La giornata si presenta estremamente densa per gli operatori finanziari, che devono navigare tra le decisioni della Banca Centrale Europea e un flusso massiccio di indicatori sulla crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCE e PIL europeo sotto la lente: mercati in allerta per i dati USA Notizie correlate Borse europee in calo: allerta mercati prima dei dati USA? Cosa sapere Borse europee in calo giovedì 23 aprile con Madrid a -1,2% e Londra a -0,8%. Il Wti scivola sotto i 90 dollari con la lente sull'accordo Usa-IranScivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l' Iran, Washington potrebbe sbloccare 20 miliardi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Settimana Economica | n. 16/2026; La BCE aumenterà i tassi di interesse giovedì?; Effetti della guerra con l'Iran sull'Europa: recessione già in corso?; I numeri italiani che preoccupano l’Unione europea. Previsioni riunione BCE 30 aprile, Lagarde alzerà i tassi o no? Il brutto segnaleCi siamo (quasi). Il BCE Day è alle porte: in evidenza le previsioni degli esperti e dei mercati su cosa accadrà i tassi. In questo meeting e successivamente. money.it Tassi fermi al 2%, crescita del Pil e inflazione sotto controllo: la BCE conferma la rottaAlla fine della riunione odierna, la BCE sceglie la continuità: i tassi dell’area euro restano dove sono. Tassi fermi al 2% significa, in concreto, che Francoforte non interviene sul livello del tasso ... ilgiornale.it RAPPORTO SULLO STATO DEL CLIMA EUROPEO NEL 2025 Oggi, 29 aprile, è stata diffusa la nuova edizione riferita al 2025 dell'ESOTC/European State of the Climate, a cui ha lavorato un centinaio di ricercatori sotto il coordinamento di Copernicus ECMW - facebook.com facebook