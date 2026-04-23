Borse europee in calo | allerta mercati prima dei dati USA

Le borse europee hanno registrato cali nella giornata di giovedì 23 aprile, con Madrid in calo dell’1,2% e Londra dell’0,8%. Prima della diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, i mercati mostrano segnali di nervosismo. A Amsterdam, il prezzo del gas naturale è aumentato del 2,5%, in attesa delle informazioni provenienti dagli Stati Uniti. La giornata si svolge in un clima di attesa e volatilità.

? Cosa sapere Borse europee in calo giovedì 23 aprile con Madrid a -1,2% e Londra a -0,8%.. L'attesa per i dati USA sull'occupazione spinge il gas ad Amsterdam del 2,5%.. Le piazze finanziarie europee mostrano segni di stanchezza questo giovedì 23 aprile 2026, con i listini in calo mentre gli operatori attendono i nuovi dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Mentre Parigi riesce a resistere restando appena sopra la soglia della parità, il resto del Vecchio continente affronta una giornata negativa, con Madrid che perde l’1,2%, Amsterdam che scende dello 0,9% e Londra che segna un ribasso dello 0,8%. Anche Francoforte risente del clima incerto con una flessione dello 0,6%, mentre Milano si muove con cautela registrando un lieve calo dello 0,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse europee in calo: allerta mercati prima dei dati USA Notizie correlate Borse europee in calo: attesa dati USA e timori su trimestrali e politica monetaria della Fed. FTSE MIB -0,3%.Le principali borse europee hanno concluso la seduta odierna con performance contrastanti, caratterizzate da una generale debolezza che riflette... Iran, borse europee in forte calo: crollano i mercati asiaticiApertura negativa per tutte le principali Borse europee in scia alle tensioni che restano alte in Medio Oriente con i loro effetti sui mercati... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,2%), gli Usa bloccano lo Stretto di Hormuz. Bene Leonardo, Poste e Tim; Borse europee in calo. Petrolio e gas salgono del 5%; Borse europee in calo marginale, pesa lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Borse europee, chiudono in rosso nonostante le trattative Usa-IranLe Borse europee si preparano a un'apertura in cauto rialzo dopo i cali di ieri in entrambe le sponde dell'Atlantico, mentre gli occhi del mercato restano puntati verso il Medio Oriente ... corriere.it Borsa: l'Europa resta in calo in attesa dei dati Usa, tiene ParigiLe Borse del Vecchio continente rimangono in generale ribasso in attesa di diversi dati dagli Stati Uniti, comprese le richieste dei sussidi di disoccupazione. Tiene solo il listino azionario di Parig ... ansa.it Borse europee, partenza in rosso: a Piazza Affari corre Stm (+8%) dopo i conti -0,3% -0,1% -0,7% -0,6% A Milano bene Saipem +1,6%, Eni +1,5%, Tenaris +0,4%, Generali +0,4%. In calo Diasorin -1,8%, Amplifon -1,7%, Leonardo -1,3% #Spread x.com L'ottimismo di una Wall Street che viaggia sui record non contagia le Borse europee, alle prese con lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e i nuovi rialzi del prezzo del petrolio. A Piazza Affari bene i petroliferi guidati da Saipem. Leggi l'articolo qui: - facebook.com facebook