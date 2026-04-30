Secondo la perizia meteo richiesta dalla Procura di Termini Imerese, la notte del 19 agosto il peschereccio non sarebbe affondato a causa di una tempesta. I dati raccolti indicano che le condizioni atmosferiche in quel periodo non sarebbero state abbastanza severe da causare il naufragio. La relazione analizza le rilevazioni meteorologiche e le circostanze del momento, offrendo una versione dei fatti diversa da quella inizialmente ipotizzata.

Secondo la perizia meteo commissionata dalla Procura di Termini Imerese, la notte del 19 agosto 2024 a Porticello non si verificò una tempesta eccezionale o un uragano imprevedibile, ma solo un “groppo meteorologico”, ovvero un improvviso e intenso aumento del vento tipico prima di temporali e rovesci. Gli esperti sostengono che l’evento climatico, seppur violento (raffiche fino a 100 nodi), non era di tale intensità da rendere inevitabile l’affondamento del Bayesian indipendentemente dagli errori umani.Dopo quasi due anni di indagini, gli inquirenti italiani confermano la tesi che il naufragio sia stato causato principalmente da sottovalutazioni ed errori dell’equipaggio, e non solo dalle condizioni meteo estreme.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bayesian, si riscrive la storia: "Non è affondato per la tempesta"

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Si parla di: Non fu colpa della tempesta: la perizia che riscrive il naufragio del Bayesian.

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