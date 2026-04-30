Una nuova perizia sul naufragio del Bayesian attribuisce la causa principale agli errori commessi dall'equipaggio durante il maltempo. Il documento analizza dettagliatamente le decisioni prese a bordo e le condizioni meteorologiche in quel periodo, escludendo altri fattori come problemi tecnici o malfunzionamenti dell'imbarcazione. La relazione si basa su testimonianze, dati raccolti e ricostruzioni effettuate dagli esperti incaricati di chiarire le responsabilità.

L’inchiesta condotta sul naufragio del mega yacht Bayesian ha raggiunto un punto di svolta dopo circa venti mesi di accertamenti tecnici. Gli investigatori hanno presentato la perizia relativa alla forza dell’evento meteorologico che colpì l’imbarcazione la notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, smentendo la tesi di un fenomeno di intensità tale da rendere l’affondamento inevitabile. I risultati della perizia meteo Secondo quanto riportato da Repubblica, a distanza di quasi due anni dall’incidente del 19 agosto 2024, i periti incaricati dalla magistratura sostengono che davanti a Porticello si verificò “poco più di un groppo meteorologico”, un improvviso aumento della velocità del vento che solitamente precede temporali e rovesci, ma non di un uragano di proporzioni ingestibili.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Naufragio Bayesian, secondo la perizia sarebbe affondato per gli errori dell'equipaggio durante il maltempo

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la Repubblica. . A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di s - facebook.com facebook