Bayesian caso verrà archiviato per insufficienza di prove entro 26 maggio la decisione a Termini Imerese del pm Cammarano

La Procura di Termini Imerese ha comunicato che il caso sarà archiviato per insufficienza di prove. La decisione definitiva dovrebbe essere presa entro il 26 maggio, secondo quanto riferito dal pubblico ministero Cammarano. Fonti vicine alle indagini riferiscono che non ci sono elementi sufficienti per sostenere un'accusa in sede processuale, rendendo difficile procedere con un procedimento penale.

L’orientamento della Procura, dunque, sarebbe ormai definito: secondo quanto emergerebbe da fonti ascoltate dal Giornale d’Italia, non emergerebbero elementi sufficienti per sostenere un impianto accusatorio solido in sede processuale. La richiesta di archiviazione, ipotesi già anticipata dal Giorna.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, “caso verrà archiviato per insufficienza di prove”, entro 26 maggio la decisione a Termini Imerese del pm Cammarano Notizie correlate Termini Imerese: la Lega sfida l’esodo e la crisi del commercioIl vice commissario della Lega per la provincia di Palermo, Giuseppe Amodeo, ha ufficializzato la propria candidatura come consigliere comunale a... Leggi anche: Maltempo, crollato parte del pontile Enel a Termini Imerese Contenuti utili per approfondire Vi ricordate il Bayesian: il maxi yacht affondato? Pronto il piano: ecco quando sarà recuperato e dove verrà portatoIl veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno, verrà recuperato tra il 20 aprile e il 10 maggio. Il piano di recupero, presentato da un'azienda incaricata dalla società ... notizie.tiscali.it Bayesian, si accelera recupero yacht, previsto per sabatoC'è stata un'accelerazione delle operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello ad agosto dello scorso anno: il recupero dal fondale marino è previsto per il prossimo ... ansa.it