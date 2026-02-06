Questa domenica alle 15:30 si gioca una partita importante in Bundesliga. L’FC Heidenheim affronta l’Amburgo di Polzin in una sfida che potrebbe pesare molto in chiave salvezza. Le due squadre scendono in campo con i punti in palio e la voglia di muovere la classifica. Il match si presenta acceso e deciso a regalare emozioni ai tifosi che seguiranno l’incontro.

Sfida salvezza valevole per il ventunesimo turno di Bundesliga quella che vede l’FC Heidenheim opposto all’Amburgo di Polzin. La squadra di Schmidt rimane desolatamente ultima ma ha saputo rendere la vita difficile al Borussia Dortmund nell’ultimo turno, andando sul 2 a 1 al Signal Iduna Park prima del crollo nel finale. Salvezza che si allontana ma squadra che è ancora viva. I Rothoesen hanno fatto un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Heidenheim-Amburgo (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su FC Heidenheim Amburgo

