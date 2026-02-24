Pagelle canzoni Sanremo la prima serata | attesa per Fedez-Masini Serena Brancale e Tommaso Paradiso

Fedez e i suoi collaboratori hanno scelto di portare sul palco un mix di generi musicali molto diverso tra loro. La decisione deriva dalla volontà di sorprendere il pubblico con brani che spaziano tra ballate, reggaeton, rap e cantautorato, anche ispirato alla vita quotidiana. La prima serata del festival attira l’attenzione proprio su questa varietà, pronta a coinvolgere gli spettatori con un programma ricco di novità e sorprese.

