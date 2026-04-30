Battipaglia | scatta la chiusura della strada provinciale 136 Serroni Alto i disagi

A Battipaglia, la strada provinciale 136 Serroni Alto sarà chiusa al traffico dal 7 al 17 maggio. La chiusura provoca disagi tra gli automobilisti che devono percorrere questa arteria. La strada rimane interdetta al transito per motivi che non sono stati specificati. La decisione riguarda un tratto che collega diverse zone della zona. La chiusura si estende per circa dieci giorni consecutivi.

Disagi per gli automobilisti a Battipaglia: in particolare, è prevista la chiusura della strada provinciale 136 Serroni Alto, dal 7 al 17 Maggio. Da via Praga a via Fiorignano, dunque, traffico off limits: per raggiungere le strade comprese tra Via Praga e Via Foggia, è necessario utilizzare le.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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