La strada provinciale sta crollando chiusura totale della SP35 bis colpita da una frana

Una frana ha causato il crollo di una parte della strada provinciale SP35 bis, nota anche come Diramazione San Clemente. Da giovedì la strada è stata chiusa completamente, rendendo impossibile il passaggio. La frana ha messo in allerta residenti e automobilisti, che ora devono trovare percorsi alternativi. I lavori di messa in sicurezza sono già iniziati, ma i tempi di riapertura non sono ancora certi.

Una frana sta facendo crollare la strada. A partire dalla giornata di giovedì (5 febbraio) è scattata la chiusura totale della SP35 bis “Diramazione San Clemente”. Con un’ordinanza urgente, la Provincia di Rimini ha disposto l’interruzione della circolazione al chilometro 1+300, nel territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Strada Provinciale La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana Per la strada provinciale Valdaveto si teme una «lunga chiusura» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Strada Provinciale Argomenti discussi: La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesi - BresciaToday; Maltempo: disagi sulle strade legati a pioggia, gelo e neve oltre i 700 metri; Sover, tamponamento sulla strada provinciale: tre auto coinvolte, 19enne elitrasportata al Santa Chiara; Lavori della rete fognante, da lunedì chiuso al traffico il lungomare di Santa Caterina. La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesiUn breve tratto della Strada provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara, in territorio di Verolavecchia, sarà chiuso al traffico per poco meno di 3 mesi (80 giorni complessivi) per consentire l'es ... bresciatoday.it Provinciale 24 istituito il limite dei 30 km orariOlbia. Strada Provinciale n. 24, Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per motivi di sicurezza. A seguito delle abbondanti ... olbia.it Spavento sulla strada provinciale Alberobello-Monopoli. Un’auto si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada, ma la giovane alla guida è miracolosamente rimasta illesa. Operazioni di messa in sicurezza ancora in corso da parte dei CC di Martina Franca. I D facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.