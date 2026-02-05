La strada provinciale sta crollando chiusura totale della SP35 bis colpita da una frana

Da riminitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha causato il crollo di una parte della strada provinciale SP35 bis, nota anche come Diramazione San Clemente. Da giovedì la strada è stata chiusa completamente, rendendo impossibile il passaggio. La frana ha messo in allerta residenti e automobilisti, che ora devono trovare percorsi alternativi. I lavori di messa in sicurezza sono già iniziati, ma i tempi di riapertura non sono ancora certi.

Una frana sta facendo crollare la strada. A partire dalla giornata di giovedì (5 febbraio) è scattata la chiusura totale della SP35 bis “Diramazione San Clemente”. Con un’ordinanza urgente, la Provincia di Rimini ha disposto l’interruzione della circolazione al chilometro 1+300, nel territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Strada Provinciale

La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana

Per la strada provinciale Valdaveto si teme una «lunga chiusura»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Strada Provinciale

Argomenti discussi: La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesi - BresciaToday; Maltempo: disagi sulle strade legati a pioggia, gelo e neve oltre i 700 metri; Sover, tamponamento sulla strada provinciale: tre auto coinvolte, 19enne elitrasportata al Santa Chiara; Lavori della rete fognante, da lunedì chiuso al traffico il lungomare di Santa Caterina.

La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesiUn breve tratto della Strada provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara, in territorio di Verolavecchia, sarà chiuso al traffico per poco meno di 3 mesi (80 giorni complessivi) per consentire l'es ... bresciatoday.it

la strada provinciale staProvinciale 24 istituito il limite dei 30 km orariOlbia. Strada Provinciale n. 24, Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per motivi di sicurezza. A seguito delle abbondanti ... olbia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.