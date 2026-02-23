Ladri di nuovo in azione a Battipaglia una residente | Più controlli anche in zona Serroni alto

Un furto si è verificato ieri sera in zona Serroni a Battipaglia, a causa della mancanza di controlli adeguati. Una residente ha segnalato l’episodio su Facebook, chiedendo maggiori presidi nelle strade vicino alle abitazioni. La rapina ha coinvolto alcuni oggetti di valore lasciati all’aperto, creando preoccupazione tra i residenti. La zona rimane nel mirino dei ladri, che colpiscono senza sosta e senza apparente ostacolo.

La denuncia: “Nella zona in cui abito alle 19 hanno provato ad entrare in una casa sfondando la serratura e salendo per i tubi" Ladri in azione, ieri sera, in zona Serroni di Battipaglia. A denunciarlo, una utente sul gruppo Facebook “Sei di Battipaglia.il vero”. “Nella zona in cui abito alle 19 hanno provayo ad entrare in una casa sfondando la serratura e salendo per i tubi. Allertate le autorità, qualcuno ci ha risposto che questa è una zona comunque a rischio e ci ha consigliato di cambiare casa. Da premettere che io mi sono dovuta trasferire per esigenze di causa maggiore in questa zona a febbraio di 6 anni fa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ladri ancora in azione ad Assisi. Nuovi furti nella zona nuova : "Servono maggiori controlli"I ladri hanno colpito ancora ad Assisi, colpendo una casa in via Leone Maccheroni, una zona residenziale già bersaglio di furti ripetuti.

Vandali e ladri di nuovo in azione nella zona orientale: auto danneggiataNella notte, a via Mauri, alcuni vandali e ladri hanno tentato di rubare un’auto.

Ladri d'auto di nuovo in azione lungo le strade di NichelinoNon è uno scherzo di Carnevale, come quello poco piacevole successo due domeniche fa allo sfortunato proprietario di una Golf Grigia, rubata non lontano da via Torino durante la sfilata dei carri. torinoggi.it

Ladri di nuovo scatenati, torna l'incubo in vista del NataleRIETI - Ladri sempre attivi. Presa di mira la località di Piedicolle, frazione del comune di Rivodutri e l’abitato di Cantalice dove, nello scorso pomeriggio, si sono registrati episodi di furti sia ... ilmessaggero.it

