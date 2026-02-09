Concessioni demaniali marittime i Comuni della costa abruzzese uniti per un modello condiviso

Diciannove Comuni della costa abruzzese si sono messi insieme per trovare un modo comune di gestire le concessioni demaniali marittime. Hanno deciso di collaborare e di presentare un modello condiviso, sperando di semplificare le pratiche e migliorare la gestione delle spiagge. La collaborazione tra i vari enti punta a rendere più trasparente e efficace il sistema, con l’obiettivo di evitare problemi e confusione. I sindaci sono già al lavoro per definire le regole e mettere in atto questa collaborazione.

Diciannove Comuni della costa abruzzese uniti per un modello condiviso nell'ambito delle concessioni demaniali marittime. L'Anci ha avviato il comitato tecnico intercomunaleLa riunione dei sindaci e degli amministratori dei 19 Comuni della costa abruzzese, da Martinsicuro a San Salvo, insieme ad.

