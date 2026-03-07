Fiumicino concessioni demaniali marittime | via libera ai bandi per chioschi e stabilimenti

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato una delibera che dà il via alle procedure per la pubblicazione dei bandi di gara relativi alle concessioni demaniali marittime. Questi bandi riguardano l’assegnazione di chioschi e stabilimenti lungo il litorale del Comune, in modo da regolamentare le attività turistico-ricreative sulla spiaggia. La decisione interessa le concessioni presenti nella zona e mira a gestire le attività commerciali in modo trasparente.

Il Comune di Fiumicino intende ora proseguire e completare le procedure per l’assegnazione delle concessioni disponibili lungo i 24 km di costa di propria competenza. A tal fine è stata svolta un’attività istruttoria tecnica congiunta tra gli uffici comunali, la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio. La pubblicazione dei bandi per le concessioni demaniali riguarderà due categorie: chioschi e stabilimenti balneari. Dopo la pubblicazione dei bandi, i termini per la presentazione delle domande saranno di 120 giorni per i chioschi e 90 giorni per gli stabilimenti, per favorire la più ampia partecipazione. “Si tratta di una delibera di grande importanza, destinata a segnare un passaggio storico per il demanio marittimo a livello nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

