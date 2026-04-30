Battaglia di Scannagallo | tre giornate di eventi nella storia della Toscana

Dal 30 aprile al 2 maggio 2026, si svolgeranno a Arezzo tre giorni dedicati alla rievocazione storica della battaglia di Scannagallo, avvenuta nel XVI secolo. L’evento prevede spettacoli, esposizioni e momenti di approfondimento che ricostruiscono le vicende e le usanze di quel periodo. La manifestazione coinvolge gruppi di rievocatori e appassionati provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino la storia toscana.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Un viaggio indietro nel tempo per rivivere episodi, usanze e tradizioni della Toscana del sedicesimo secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la rievocazione della Battaglia di Scannagallo che, in questa edizione, sarà eccezionalmente diffusa tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana, andando a proporre un ricco programma di iniziative con accampamenti storici, cortei, esibizioni e momenti di approfondimento, fino alla suggestiva ricostruzione dello scontro del 1554. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Scannagallo, rappresenta uno degli appuntamenti maggiormente...🔗 Leggi su Lanazione.it

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