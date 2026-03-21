Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana | giornate FAI di primavera spettacoli eventi

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo, a Firenze e in Toscana si svolgono diverse iniziative tra cui le giornate FAI di primavera, spettacoli come la rappresentazione del castello di Barbablù al Maggio e un concerto di Neri Marcorè alla Pergola. Inoltre, si tengono eventi come la Fiorinfiera a Sesto e il Palio dei Somari a Torrita di Siena, accompagnati da vari spettacoli e manifestazioni.

Concerto di Achille Lauro al Nelson Mandela Forum in Piazza Berlinguer, sabato 21 e domenica 22 alle 21: biglietti esauriti; attenzione: domenica 22 alle 20.45 ci sarà anche la partita Fiorentina-Inter. Evitare di avvicinarsi alla zona in auto. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazza Vittorio Gui) ultima occasione, domenica 22 alle 15.30, per vedere e ascoltare l’imperdibile dittico formato da Il castello di Barbablù di Béla Bartók (1911) seguito da La voix humaine di Francis Poulenc (1959). Sul podio dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino c’è il bravissimo Martin Rajna; ottimi Florian Boesch nel personaggio di Barbablù e Christel Loetzsch in quello di Judith per Il castello di Barbablù, mentre in La voix humaine il ruolo della protagonista Elle è ben sostenuto da Anna Caterina Antonacci. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana: giornate FAI di primavera, spettacoli, eventi Articoli correlati Leggi anche: Week end 21-22 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi Week end 14-15 marzo a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventiFIRENZE – Ricco di eventi e spettacoli l’ultimo week end d’inverno a Firenze e in Toscana. Tutto quello che riguarda Week end 21 22 marzo a Firenze e in... Temi più discussi: Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 marzo 2026; Weekend a Bari del 21 e 22 marzo: tutti gli eventi in programma; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi. Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana: giornate FAI di primavera, spettacoli, eventiIl castello di Barbablù al Maggio, Neri Marcorè alla Pergola, gli Amici della Musica, Fiorinfiera a Sesto, il Palio dei Somari di Torrita di Siena ... firenzepost.it Meteo, weekend del 21-22 marzo con perturbazione in arrivo: le previsioniUn fronte freddo si avvicina all'Italia: instabilità in aumento prima al Nord e domenica localmente anche al Centro-sud. Le previsioni meteo del 21-22 marzo ... meteo.it I FILM DEL WEEK END! Venerdì 20 marzo ore 21.00 e sabato 21 ore 15.30 I COLORI DEL TEMPO di Cedric Klapisch, con Suzanne Lindon, Philippine Leroy-Beaulieu Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Ad facebook A Bruxelles, durante la Brain Awareness Week, istituzioni, esperti e industria hanno discusso strategie europee per la salute del cervello. Tra gli interventi, Agnese Cattaneo, CMO di Angelini Pharma, ha sottolineato l’importanza di un ecosistema stabile. x.com