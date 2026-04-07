La Toscana del ‘500 in scena con Scannagallo tra teatro e rievocazione

Una rappresentazione teatrale e rievocativa porta in scena la Toscana del XVI secolo, offrendo agli spettatori un’immersione nel passato. L’evento combina interpretazioni dal vivo e ricostruzioni storiche per ricreare atmosfere e ambientazioni di quel periodo. La manifestazione si svolge in location storiche e coinvolge attori e partecipanti in un percorso che ripercorre momenti e ambientazioni della Toscana del ‘500.

Un’esperienza rievocativa e teatrale immersiva per vivere un viaggio nel cuore della Toscana del ‘500. Il progetto è dell’associazione culturale Scannagallo di Pozzo della Chiana che sabato 11 e domenica 12 aprile metterà in scena la prima nazionale di “Giovanni delle Bande Nere - Il Gran Diavolo del Rinascimento” che unirà teatro professionale, rievocazione e divulgazione dal vivo per valorizzare la memoria della storia attraverso un racconto vivo e partecipato. La rappresentazione, realizzata insieme all’associazione Giovanni delle Bande Nere e alla Compagnia delle Seggiole, sarà prevista in tre repliche tra le 16.00 e le 18.00 in entrambe le giornate e sarà ospitata da una location di rara bellezza quale il parco Mediceo del Pratolino nelle colline alle porte di Firenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cosimo I e Vasari in scena. L’idea di Toscana a teatroRiprendono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina.

Scena Teatro, a Teggiano la messa in scena del "Compianto della Madonna"Appuntamento con "Il Compianto della Madonna", rappresentazione teatrale diretta da Antonello De Rosa che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18.

Temi più discussi: Toscana, l’asse Pd-M5s fa partire il reddito regionale di inserimento: fino a 500 euro per chi ha perso il lavoro; Al via in Toscana il reddito regionale di reinserimento lavorativo: 500 euro mensili a chi ha perso il lavoro; In Toscana al via il Reddito d’inserimento lavorativo, con 500 euro per massimo 9 mesi; Reddito regionale di reinserimento lavorativo in Toscana: al via le domande dal 2 aprile.

Al via in Toscana il reddito regionale di reinserimento lavorativo: 500 euro mensili a chi ha perso il lavoroDal 2 aprile al via le domande per la nuova misura della Regione pensata per garantire per massimo 9 mesi un sostegno a chi è disoccupato e ha esaurito Naspi e DiColl o non percepisce altri benefici ... intoscana.it

In Toscana al via il Reddito d’inserimento lavorativo, con 500 euro per massimo 9 mesiIn Toscana prende il via in forma sperimentale il nuovo Reddito regionale di reinserimento lavorativo, una misura pensata per sostenere chi ha perso il lavoro e ha esaurito gli ammortizzatori sociali, ... greenreport.it

Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de - facebook.com facebook