Battaglia celebra il 1° maggio ad Arzano | La democrazia non si regge sulle sabbie mobili del precariato

Il primo maggio ad Arzano è stato celebrato con una cerimonia presso la sartoria Kiton, alla quale hanno partecipato circa 400 dipendenti. Durante l’evento, l’Arcivescovo di Napoli ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che una democrazia stabile non può basarsi sul lavoro precario. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle normative in vigore e ha coinvolto i lavoratori locali.

“Una democrazia fondata sul lavoro non può reggersi sulle sabbie mobili del precariato selvaggio”. È il monito lanciato dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, nel corso della celebrazione per il 1° maggio ad Arzano, all’interno della sartoria Kiton alla presenza di 400 dipendenti. Secondo il presule, un sistema dove la vita è “appesa a un contratto di un mese” finisce per togliere alle nuove generazioni la possibilità di “sognare, amare e mettere su famiglia”. Utilizzando una metafora, l’Arcivescovo ha spiegato che “la democrazia è un corpo vivo e il lavoro è il suo respiro: se il respiro è affannoso, tutto il corpo soffre”. Battaglia ha poi rivolto lo sguardo alla “morte lenta e silenziosa” della disoccupazione, definendola un “peccato sociale” che non colpisce solo il reddito, ma la dignità stessa della persona.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate La Chiesa di Napoli celebra il lavoro nei laboratori Kiton: messa con il cardinale Battaglia ad ArzanoLa Chiesa di Napoli celebra la Festa del Lavoro in prossimità della memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore. L’appello di Confartigianato: “Le sabbie mobili della burocrazia rallentano lo sviluppo del porto”Carrara, 8 marzo 2026 – “Le sabbie mobili della burocrazia bloccano lo sviluppo del porto di Marina di Carrara”. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Chiesa di Napoli celebra il lavoro nei laboratori Kiton: messa con il cardinale Battaglia ad Arzano; La Chiesa di Napoli celebra la Festa del Lavoro nei laboratori Kiton di Arzano; 4/20: la Giornata mondiale della Cannabis tra storia e lotte per la legalizzazione; Palmanova celebra il 230° anniversario della battaglia del colle del Bricchetto. Canale fiorito a Battaglia Terme il primo maggioIl 1° maggio sboccia a Battaglia Terme Canale fiorito. Un’intera giornata, dalle 9 alle 19, all’aperto tra: galleria d’arte a cielo aperto lungo il canale Battaglia; nuove installazioni di upcycling ... difesapopolo.it https://www.ilcittadino.it/stories/premium/cultura/napoleone-a-lodiuna-battaglia-che-e-rimasta-nella-storia-o_195705_96/ Le celebrazioni per i 230 anni della celebre battaglia - facebook.com facebook Il 28 aprile è la giornata in cui si celebra le memoria delle vittime dell’amianto. Una strage che ancora continua a mettere vittime, che ha colpito la mia famiglia, la mia comunità e troppe altre comunità nel nostro Paese. Anche da qui nasce la mia battaglia per l x.com