L’appello di Confartigianato | Le sabbie mobili della burocrazia rallentano lo sviluppo del porto

Confartigianato ha lanciato un appello evidenziando che le complicazioni burocratiche stanno rallentando i lavori di ampliamento e miglioramento del porto di Marina di Carrara. La denuncia riguarda le lungaggini e gli ostacoli amministrativi che impediscono di proseguire con i progetti previsti, causando ritardi nelle operazioni di sviluppo e modernizzazione dell’infrastruttura portuale.

Carrara, 8 marzo 2026 – “Le sabbie mobili della burocrazia bloccano lo sviluppo del porto di Marina di Carrara”. Con queste parole il presidente della Confartigianato Massa Carrara e Lunigiana, Sergio Chericoni, chiede di accelerare l’iter per potenziare lo scalo. “Da due anni ci viene ripetuto che il Piano regolatore portuale è in dirittura d’arrivo scrive Chericoni -. Siamo arrivati a marzo 2026 e non solo non è stato approvato, ma non sappiamo nemmeno a che punto sia. Il provvedimento è fermo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministero ha convocato un tavolo tecnico che però è rimasto senza gambe, e la Regione non ha ancora indicato il proprio rappresentante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

