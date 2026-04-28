La Chiesa di Napoli celebra il lavoro nei laboratori Kiton | messa con il cardinale Battaglia ad Arzano

In occasione della Festa del Lavoro, la Chiesa di Napoli ha organizzato una messa presso i laboratori Kiton ad Arzano, celebrata con la partecipazione del cardinale Battaglia. La cerimonia si svolge vicino alla ricorrenza liturgica di San Giuseppe Lavoratore, figura che rappresenta il mondo del lavoro nella tradizione religiosa. L’evento ha coinvolto i lavoratori e i rappresentanti delle imprese locali.

La Chiesa di Napoli celebra la Festa del Lavoro in prossimità della memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore. Giovedì 30 aprile, alle ore 10.30, i laboratori Kiton di Arzano ospiteranno la Santa Messa presieduta dal cardinale don Mimmo Battaglia, alla presenza di circa 400 lavoratori. Alla celebrazione sono stati invitati anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del mondo del lavoro e delle cooperative. L’iniziativa è organizzata dal Servizio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, coordinato da Maria Rosaria Soldi, in collaborazione con la Parrocchia dello Spirito Santo di Arzano, guidata da don Pio Sinisi. Il cardinale Battaglia sarà accolto dai vertici aziendali: Maria Giovanna Paone, presidente e socia, Raffaella Paone, Hr manager e socia, e Silverio Paone, responsabile delle produzioni e socio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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