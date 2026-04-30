Bastioni Raggio di Sole pulizia e controlli | sequestrato mezzo etto di hashish

Nella mattinata di giovedì, agenti della polizia locale e del personale Amia hanno eseguito un'operazione di controllo e pulizia nell’area verde dei Bastioni Raggio di Sole. Durante le verifiche, sono stati effettuati controlli che hanno portato al sequestro di circa mezzo etto di hashish. L’intervento si è concentrato sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente della zona.

È scattata nella mattinata di giovedì l'operazione di controllo e pulizia da parte degli agenti della polizia locale e del personale Amia, per mettere in sicurezza l'area verde dei Bastioni Raggio di Sole. Tre pattuglie del comando di via del Pontiere e vari mezzi della società che gestisce i.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Mezzo etto di hashish nascosto nei cespugli in piazza Perugino Leggi anche: Giovane fermato con un etto di hashish lungo l’autostrada del Sole: arrestato dagli agenti della stradale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: I controlli della Polizia Locale contro l'abbandono di veicoli: il resoconto; Auto abbandonate nei cortili Agec: scatta la stretta della Polizia Locale; Blitz nei parchi: droga sequestrata e aree ripulite; Autovelox a Verona: via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale. Polizia locale e Amia, controlli e pulizia ai Bastioni Raggio di SoleControlli della polizia locale di Verona ai Bastioni Raggio di Sole: trovati quattro abusivi, sequestrati circa 50 grammi di hashish. veronaoggi.it "Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime - facebook.com facebook