Bastioni Raggio di Sole pulizia e controlli | sequestrato mezzo etto di hashish

Da veronasera.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì, agenti della polizia locale e del personale Amia hanno eseguito un'operazione di controllo e pulizia nell’area verde dei Bastioni Raggio di Sole. Durante le verifiche, sono stati effettuati controlli che hanno portato al sequestro di circa mezzo etto di hashish. L’intervento si è concentrato sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente della zona.

È scattata nella mattinata di giovedì l'operazione di controllo e pulizia da parte degli agenti della polizia locale e del personale Amia, per mettere in sicurezza l'area verde dei Bastioni Raggio di Sole. Tre pattuglie del comando di via del Pontiere e vari mezzi della società che gestisce i.🔗 Leggi su Veronasera.it

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bastioni raggio di bastioni raggio di solePolizia locale e Amia, controlli e pulizia ai Bastioni Raggio di SoleControlli della polizia locale di Verona ai Bastioni Raggio di Sole: trovati quattro abusivi, sequestrati circa 50 grammi di hashish. veronaoggi.it

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