Esplode un petardo 29enne ferito gravemente e portato d' urgenza in ospedale
CAPPELLA MAGGIORE - Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano in seguito all'esplosione di un petardo nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, intorno alle 17.20, a Cappella Maggiore. I soccorsi Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gaiarine che hanno soccorso il giovane e lo hanno affidato alle cure del Suem 118 di Vittorio Veneto. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. E il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e poi trasferito a Padova. Sul posto anche i carabinieri di Cordignano. Stando alle prime informazioni avrebbe perso delle dita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
