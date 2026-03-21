Goggia chiude nelle dieci la discesa delle finali Vittoria e Coppa per Pirovano

Nella discesa libera delle finali di Lillehammer, Sofia Goggia termina la gara al nono posto, mantenendo la posizione tra le prime dieci. La gara viene vinta da un’atleta che si aggiudica anche la Coppa di specialità, mentre Goggia aspetta domani per tentare di conquistare la Coppa del Mondo di Super-G, disciplina in cui è leader della classifica.

In attesa della giornata di domani, quando Sofia Goggia si giocherà la possibilità di vincere la Coppa del Mondo di Super-G, specialità di cui la fuoriclasse di Astino è leader della classifica, nella discesa libera delle finali di Lillehammer la bergamasca chiude al nono posto. Nella gara disputata sulle nevi di Kvitfjell, Super Sofi era partita forte nella parte alta, pennellando, palesandosi stabile e veloce. Poi uno sbilanciamento avuto su un salto nella parte centrale del tracciato, ha compromesso la gara della bergamasca che non è più riuscita a ritrovare ritmo e spinta per la parte finale. Goggia ha terminato a 81 centesimi dall’italiana Laura Pirovano, alla terza vittoria consecutiva in discesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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