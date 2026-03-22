Basket - Serie DR1 maschile Skywalkers ritorna al successo Due punti d’oro in chiave play-off
SkyWalkers 83 Cosmocare Cus Pisa 49 SKYWALKERS: Crippa 2, Cattani 10, Lombardi 6, Brugioni 6, Catelli 18, Candigliota 2, Petri 1, Benedetti 4, Rinaldi 19, Losco ne, Simonetti 10, Manfredini 5. All.: Nalin. COSMOCARE CUS PISA: Burgalassi 4, Spagli 2, Fiorindi 3, Colombini 3, Ricci 4, Spagnolli 2, Morelli, Malfatti 19, Siena ne, Giannelli 8, Apolloni 2, Quarta 2. All.: Martini. Arbitri: Ciabattini e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini. Note: parziali 23-7, 41-22, 63-28. LUCCA - Successo casalingo per lo Skywalkers che torna alla vittoria al " Palatagliate ", battendo il Cus Pisa nel derby. I ragazzi di Nalin entrano sul parquet subito bene e, nel primo quarto, inizia il Rinaldi show, con nove punti messi a segno dal numero trentatré che permettono di chiudere sul 23-7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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