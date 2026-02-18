basket serie b nazionale consorzio leonardo a imola spareggio salvezza con la virtus

Il Consorzio Leonardo Quarrata si presenta a Imola questa sera per uno spareggio cruciale contro la Virtus, dopo aver perso la prima sfida fuori casa. La squadra toscana cerca di evitare la retrocessione e affronta l'incontro con determinazione, sapendo che una vittoria potrebbe cambiare le sorti della stagione. La partita si gioca alle 20, al palazzetto di Imola, davanti a un pubblico che spera in un colpo di scena.

Seconda trasferta in terra imolese per il Consorzio Leonardo Quarrata che questa sera scende in campo (ore 20.30) al PalaRuggi per affrontare la Virtus. Un mese e spiccioli dall’ultima volta il calendario mette di fronte due squadre in cerca di punti per muovere la classifica: nella gara di andata furono i mobilieri a spuntarla per 84-78, in un match peraltro coinciso con l’ultima affermazione di Regoli e compagni. Quarrata vuole interrompere una serie nera che va avanti da otto partite e la voglia di rivalsa è massima dopo il successo sfumato a fil di sirena contro Piombino. Rispetto al match di sabato, però, il Dany dovrà cambiare l’approccio difensivo, attraverso una prestazione continua per 40 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

