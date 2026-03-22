Serie B Nazionale Consorzio Leonardo a San Severo Mercato | Giancarli irraggiungibile

Il Consorzio Leonardo si prepara a scendere in campo questa sera alle 18 per affrontare la squadra di San Severo, che si è mostrata come una delle rivelazioni del campionato di Serie B Nazionale. La società ha annunciato che il giocatore Giancarli è attualmente irraggiungibile, rendendo difficile qualsiasi trattativa di mercato in vista delle prossime partite.

Prosegue il cammino del Consorzio Leonardo atteso questa sera alle 18 dalla sfida contro la rivelazione Allianz Pazienza San Severo. Gli uomini di coach Bernardi sono una delle squadre più difficili da affrontare, con un’identità di gioco chiara che li ha condotti ad uno straordinario quinto posto in classifica. L’ultima impresa arrivata sul parquet della Luiss Roma ha consentito l’aggancio in classifica ai capitolini a quota 38 e rappresenta una delle tante che San Severo è riuscita a centrare in questa magnifica stagione. Il Pala Falcone e Borsellino è un vero e proprio fortino, capace di trasmettere energia e determinazione ai giocatori pugliesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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