Nella serata di Eurolega si sono svolte tre partite, con il Fenerbahce che ha vinto la seconda sfida contro lo Zalgiris Kaunas, aumentando le possibilità di qualificazione alle Final Four. Melli ha guidato la squadra turca con una prestazione significativa, contribuendo alla vittoria. Nel frattempo, l’Olympiacos ha dimostrato un dominio sul campo, mentre Hayes-Davis ha suscitato entusiasmo tra i tifosi del Panathinaikos durante la partita.

Sono tre le partite della serata di Eurolega. I campioni in carica del Fenerbahce si avvicinano sempre di più alle Final Four, portandosi sul 2-0 nella serie contro lo Zalgiris Kaunas. La squadra turca si è imposta per 86-74, mettendo in ghiaccio il successo con il +18 all’intervallo (51-33). Il grande protagonista è stato Nicolò Melli, miglior marcatore del Fenerbahce con 17 punti, ma importanti anche il contributo di Nando De Colo (16) e Tarik Biberovic (15); mentre allo Zalgiris non sono bastati i 16 punti di Moses Wright e Azuolas Tabelis. Tutto facile per l’Olympiacos, che passeggia in gara-2 contro il Monaco. I greci dominano e vincono addirittura 94-64 grazie ad un clamoroso secondo quarto da 31-8 in favore dei padroni di casa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Melli trascina il Fenerbahce in Eurolega. Dominio Olympiacos, Hayes-Davis fa impazzire il Panathinaikos

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