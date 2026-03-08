Basket - Serie B femminile interregionale Le Mura passa a Terni Biancorosse super

Nella serie B femminile interregionale di basket, le Mura Spring hanno vinto contro Pink Terni, con il punteggio di 50 a 43. La partita si è svolta a Terni, dove le biancorosse hanno conquistato la vittoria davanti al pubblico locale. Le giocatrici delle due squadre hanno messo in campo impegno e determinazione durante tutta la gara.

Pink Terni 43 Green Le Mura Spring 50 PINK TERNI: Campana 2, Etefia, Mustafa ne, Salazar, Mini 8, Contati 4, Paluello 6, Gadeyne ne, Zucchini 2, Ugiagbe 7, Margaritelli 12, Porcu 2. All.: Piermarini. GREEN LE MURA SPRING: Giangrazzo 8, Ceccarini 17, Dianda 5, Capodagli 4, Bona 7, Papa ne, Orsini 2, Paracucchi ne, Geremei ne, Chiti, Maffei 3, Michelotti 4. All.: Pistolesi. Arbitri: Pepe di Deruta e Zucchini di Perugia. Note: parziali 13-12, 19-27, 34-37. TERNI - Vittoria che consolida ancora una volta il secondo posto per il Green Le Mura Spring contro Pink Terni, in uno scontro che potrebbe essere un anticipo di play-off. Le biancorosse non partono molto bene e, nonostante Ceccarini faccia vedere di essere in serata realizzativa, Terni chiude il primo quarto in vantaggio sul 13-12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura passa a Terni. Biancorosse super Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura stende Umbertide. Le biancorosse sempre più in altoGreen Le Mura Spring 65 Umbertide 40 GREEN LE MURA SPRING: Ceccarini 16, Dianda 8, Capodagli 2, Bona ne, Papa 2, Orsini 11, Morettini Paracucchi,... Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Firenze. E’ scontro direttoScontro diretto, oggi, alle 18, al "Palamarcellino" tra il Green Le Mura Spring e la capolista Firenze Academy. Una raccolta di contenuti su Basket Serie B femminile interregionale.... Temi più discussi: Basket, B femminile: Pontevico cade 65-56 a Sesto San Giovanni; Serie B Femminile, la Mercede Alghero chiude al comando la regular season; Puianello Basket Team Chemco - Royal Basket Vigarano 71-60; Basket Serie B Femminile: Niente da fare per le ragazze del Costone che tornano sconfitte da Firenze 77-49. Basket - Serie «B» femminile interregionale. Le Mura passa a Terni. Biancorosse superPINK TERNI: Campana 2, Etefia, Mustafa ne, Salazar, Mini 8, Contati 4, Paluello 6, Gadeyne ne, Zucchini 2, Ugiagbe 7, Margaritelli 12, Porcu 2. All.: Piermarini ... msn.com Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 marzo 2026: Como-Inter, Serie B, C e l'Italia femminile?8?r2?u000b0?r?C?TOC??IH??I/y?`Z? [??u001b?Nu0005=?u000f?Ju0015?a?GFQ?Uu0002&u001c??) ?Lu001 ... sport.virgilio.it Masnago ricorda Sandro Galleani, leggenda del basket e uomo di grande umanità. - facebook.com facebook Ferrari protagonista con 19 punti nella vittoria esterna della @VirtusBo sul campo del @basket_napoli Doppia cifra anche per Diarra, Morgan, Niang e Smailagic: nei padroni di casa il migliore Bolton (11 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com