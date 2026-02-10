Giovanili Invicta altro titolo in bacheca L’Under 19 campione territoriale

L’Invicta under 19 conquista il titolo territoriale del Basso Tirreno. La squadra ha vinto la finale e si aggiudica un altro trofeo, portando a casa un successo importante. La vittoria conferma la crescita del settore giovanile e l’impegno della società.

L’under 19 dell’ Invicta è campione territoriale del Basso Tirreno. E così arriva un nuovo titolo in casa Invicta. L’ultimo in ordine cronologico è quello conquistato appunto dai giovani under 19 nel campionato territoriale del Basso Tirreno allenati dal tecnico Fabrizio Rolando. I ragazzi maremmani vincono il confronto per tre set a zero con i pari età di Calci, terza forza del campionato e volano in testa alla classifica. A rendere ufficiale il titolo, è arrivata la premiazione del Delegato territoriale Fipav, Massimo Banducci. Si tratta di un bel percorso dei grossetani che ora dovranno concentrarsi sugli spareggi regionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. Invicta, altro titolo in bacheca. L’Under 19 campione territoriale Approfondimenti su Invicta Under19 Giovanili. Invicta, l’Under 19 concede il bis. Secondo titolo ’territoriale’ L’Invicta Under 19 torna a vincere il titolo territoriale. Giovanili. Invicta, tornei durante le festività L’Invicta maschile prosegue con i tornei durante le festività, sfruttando la pausa dei campionati per partecipare a eventi in diverse città italiane. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Invicta Under19 Argomenti discussi: Giovanili. Invicta, altro titolo in bacheca. L’Under 19 campione territoriale. Giovanili. Invicta, l’Under 19 concede il bis. Secondo titolo ’territoriale’La squadra under 19 dell’Invicta allenata dai tecnici Fabrizio Rolando ed Enrico Ferrari festeggia il titolo della classe regina ... lanazione.it Famiglia Invicta: Officina del Talento Dalle prime squadre ai giovanili Settore Maschile & Femminile Crescita degli atleti e risultati Visione, Programmazione e Competenza, in una parola: #robadainvicta #workslikemagic facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.