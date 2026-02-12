Questa sera al PalaMegabox il Bramante ha dato battaglia nel derby contro Civitanova, seconda in classifica. La squadra di casa ha lottato con determinazione, sfiorando l’impresa ma senza riuscire a vincere. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo secondo.

Il Bramante sfiora l’impresa nel derby con la seconda in classifica Civitanova, giocato al PalaMegabox. I pesaresi, finalmente al completo, hanno perso di un solo punto, lottando con grande caparbietà e confermando il suo carattere di squadra che non si arrende. "Una sconfitta arrivata all’ultimo possesso brucia sempre parecchio e ovviamente tutti siamo rimasti delusi nel non aver trovato la vittoria – queste le parole a caldo di coach Massimiliano Nicolini –. È stata una partita molto tirata contro un’ottima squadra a cui abbiamo saputo tener testa per i 40 minuti". Il Bramante oltre a metterci la fierezza, ha anche dimostrato carattere da vendere: "Siamo stati capaci di recuperare nel secondo quarto un inizio gara un po’ incerto e poi nel quarto finale dopo essere andati sotto di dieci punti abbiamo recuperato di nuovo fino all’ultimo tiro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Bramante a testa alta

Approfondimenti su Bramante Civitanova

Per la diciassettesima giornata del campionato di serie B Interregionale, il Bramante affronta in casa il Basket Gualdo domani alle 18 al PalaMegabox.

L’Attila Porto Recanati si impone con decisione sulla Bramante Pesaro, conquistando una vittoria importante nel campionato interregionale di basket.

Ultime notizie su Bramante Civitanova

