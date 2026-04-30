Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato l’ordine del giorno presentato dall’esponente Lacorazza all’interno della Legge di Stabilità 2026. La misura riguarda l’introduzione del congedo mestruale per le studentesse nelle scuole della regione. La decisione mira a garantire un supporto alle ragazze in presenza di problemi legati al ciclo mestruale durante l’orario scolastico. La proposta sarà ora valutata nelle fasi successive dell’iter legislativo regionale.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale Basilicata approva l'ordine del giorno Lacorazza nella Legge di Stabilità 2026.. La misura promuove il congedo mestruale nelle scuole per garantire il diritto allo studio.. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità nella seduta di ieri l’ordine del giorno Lacorazza, inserito nella Legge di Stabilità regionale 2026, per promuovere il congedo mestruale nelle scuole della Basilicata. Il provvedimento mira a stabilire linee guida regionali, sostenere campagne informative e attivare risorse per favorire buone pratiche educative, puntando anche alla tutela della salute attraverso la medicina di genere e il contrasto agli stereotipi nei contesti scolastici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: via libera al congedo mestruale per le studentesse

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