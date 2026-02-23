Un congedo mensile ad hoc per le studentesse con ciclo mestruale doloroso

Il fatto che alcune studentesse soffrano di dolori mestruali intensi ha portato alla proposta di un congedo mensile dedicato. La causa deriva dal disagio fisico che impedisce loro di partecipare alle lezioni e di concentrarsi. La misura mira a offrire un sollievo concreto e permette alle ragazze di recuperare le energie. La proposta sta facendo discutere tra insegnanti e famiglie, mentre si cercano soluzioni pratiche.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Un congedo per le studentesse con problematiche legate al ciclo mestruale che, a causa della sintomatologia dolorosa, hanno difficoltà a seguire le lezioni in classe. Due giorni di assenza giustificata al mese, senza conseguenze sulla validità dell'anno scolastico. La proposta arriva dalla Consulta provinciale degli studenti che stamani nella Sala Vasariana di piazza del Praticino, insieme all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha organizzato l'evento "Non è un privilegio, è salute", con il patrocinio della Provincia di Arezzo e di Asl Toscana sud est e la partecipazione del personale medico e ostetrico della Azienda sanitaria.